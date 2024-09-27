Стародубцева у вогні: українська тенісистка здобула найбільшу перемогу в кар'єрі

У п'ятницю, 27 вересня, у Пекіні розпочалися матчі другого кола турніру серії WTA 1000. В одному з них зустрічалися Юлія Стародубцева та Катержина Синякова.

Юлія Стародубцева – Катержина Синякова 2:0 (6:2, 6:2)

Уродженка Каховки вперше у своїй кар'єрі пробилася в основну сітку "тисячника". Після впевненого подолання кваліфікації, вона здобула вже другу перемогу у столиці Китаю, яка стала особливою для неї, повідомляє 24 Канал.

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У матчі 1/32 фіналу Юлії протистояла 37-ма ракетка світу. Це була друга очна зустріч між суперницями й у ній українка взяла ефектний реванш.

Після рахунку 1:2 Стародубцева змогла зробити неймовірний ривок. Вона взяла п'ять поспіль геймів та закрила впевнено партію – 6:2.

Ця серія продовжилася й у другому сеті – українська тенісистка зі старту зробила собі гандикап у три гейми. Після цього Синякова змогла скоротити рахунок, а в шостому геймі мала всі шанси його зрівняти, проте Стародубцева відіграла п'ять брейк-поінтів і вже не дозволяла інтризі повернутися у гру – 6:2.

Важливо. Для Юлії Стародубцевої ця перемога стала найрейтинговішою в кар'єрі. Раніше її рекордом була звитяга над 55-ю ракеткою світу Діан Паррі, яку вона переграла в 1/8 фіналу на попередньому турнірі в Монастірі.

Зазначимо, що наступною суперницею Юлії Стародубцевої стане переможниця пари Керолайн Доулхайд – Еліна Аванесян.