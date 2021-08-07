Українка Старікова створила сенсацію на велотреку: фаворитка Олімпіади в ауті

Олена Старікова руйнує усі прогнози експертів. Українка "з'їдає" своїх суперниць на велотреку у спринті та вже пробилась у півфінал.

Диво від українки у Токіо

25-річна українка Олена Старікова зробила головну сенсацію у велотреку. У чвертьфіналі спринту наша спортсменка здолала фаворитку Олімпійських ігор – Лею Софі Фрідріх із Німеччини.

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Перед заїздом усі віддавали перевагу німецькій представниці. Але Старікова довела, що не збирається віддавати своє потенційне місце на п'єдесталі.

Учасницю півфіналу спортсменки визначали за сумою трьох заїздів. У першому українка здолала суперницю, випередивши німкеню лише на 0.001 секунди. Другий старт був вже на користь Фрідріх. Все вирішувалось у третьому заїзді.

Неймовірний фініш

Старікова розпочала його за спиною титулованої суперниці, яка рвала темп на дистанції. Майже до останніх метрів українка їхала другою та вичікувала момент для обгону. Знову останній відрізок треку українка не проїхала, а пролетіла. Вона шокувала суперницю, випередивши німкеню на 0.019 секунди. У підсумку – 2:1 перемога української велогонщиці.

Зі щасливим обличчя Олена пішла відпочивати та готувати до півфіналу. Заїзди 1/2 фіналу Олімпіади-2020 у спринті відбудуться 8 серпня. Суперницею українки буде Лі Хвейші з Гонконгу.