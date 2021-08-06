Бронзовий призер Олімпіади: біографія каратиста та депутата Горуна

Станіслав Горуна завоював бронзову медаль на Олімпіаді 2020 в Токіо. 32-річний спортсмен не тільки займається карате, але й адвокат за освітою та депутат Львівської райради від "Самопомочі".

Святослав Горуна – багаторазовий чемпіон України з карате, срібний та бронзовий призер Чемпіонатів Європи. Читайте далі про заняття карате, адвокатську та депутатську діяльність спортсмена.

До теми Український каратист Горуна – бронзовий призер Олімпіади-2020

32-річний каратист Станіслав Горуна здобув бронзу на Олімпіаді

Станіслав Горуна вийшов у півфінал Олімпіади-2020 в куміте (до 75 кілограмів). Український каратист здобув бронзову нагороду. У півфіналі суперником українця став каратист з Італії Луїджі Буза. З перших секунд каратисти не форсували подій, але один бал (юко) в атаці першим заробив італієць.

Станіслав блискавично піймав суперника на помилці та зробив підсічку. Але на бали цей момент не тягнув. Ще два бали заробив Буза (0:3). Дуже складно давався цей бій українцю.

На жаль, Горуна не зміг відіграти відставання та здобув "бронзу" Олімпійських ігор у Токіо. Львів'янин приніс Україні другу нагороду у карате на японській землі.

Біографія львів'янина Станіслава Горуна

Станіслав Горуна народився у Львові 1 березня 1989 року. Його батьки – підприємці. Він навчався у 53 львівській школі з поглибленим вивченням англійської мови ( наразі це гімназія "Престиж" – 24 канал).

Станіслав Горуна у 2011 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю правознавство. Кілька років займався адвокатською практикою.

У 2020 році обраний депутатом Львівської районної ради від партії "Самопоміч". Живе у Львові.

Карате почав займатись у 13 років

Перед карате займався тхеквондо. Виданню "Трибуна" розповідав, що бойовими мистецтвами почав цікавитись з дитинства. Карате захопився тоді, коли друг взяв його з собою на тренування з карате.

Тренером там був Антон Нікулін. Ті півтори години визначили моє майбутнє – я чітко зрозумів, що хочу займатись лише цим видом спорту. І тільки Антон Нікулін повинен бути моїм тренером,

– розповідав Горуна.

Майбутній бронзовий призер почав займатись карате у 13-річному віці. З того часу його єдиним тренером є Нікулін. Сам він називає себе аматором. Розповідав, що карате займається 4 – 5 разів на тиждень "за винятком кількох одно-двотижневих тренувальних зборів протягом року". Горуна пригадував, що завжди тренувався "по загальній програмі без розбору польотів після змагань, без планування польотів перед змаганнями чи під конкретних суперників".

Здобутки Святослава Горуна:

У 2014 році Святослав Горуна здобув бронзову медаль на Чемпіонаті світу серед дорослих у Бремені. Він став першим українським каратистом, який виборов таку нагороду. Проте згодом судді віддали перемогу супернику.

У тому ж році став срібним призером Чемпіонату Європи.

У 2015 році отримав травму коліна, тому на деякий час пішов зі спорту. Однак у 2017 році провів 7 боїв та переміг на K1 Premier League Paris Open. Став переможцем Всесвітніх ігор.

У 2019 році став переможцем Європейських ігор.

У 2021 році каратист виграв "золото" чемпіонату Європи з карате у Хорватії.

Він є багаторазовим призером етапів Прем'єр-Ліги Karate1 та найсильнішим каратистом України.

Заслужений майстер спорту, капітан української національної збірної України з карате.

Окрім того, протягом кількох років Горуна ставав найкращим спортсменом Львівщини. Також він має Кавалер Ордену за заслуги 3-го ступеня та 2-го ступеня.

У 2020 році Святослав Горуна знявся у кліпі українського гурту Kalush.

Щодо особистого життя, то Святослав Горуна одружений, у нього є син. Інколи він публікує фото з сім'єю.

Інтерв'ю зі Станіславом Горуном про карате: дивіться відео