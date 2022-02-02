Чи стане політика на шляху матчу Україна – Росія: думка екстренера синьо-жовтої збірної

Доля знову звела збірні України та Росії на Євро-2022 з футзалу. Майбутній півфінал буде мати дуже спекотний характер.

Лисенчук: Нехай переможе найсильніший

1 лютого визначився наступний суперник України на шляху до фіналу Євро-2022. Росія переграла Грузію та стала опоненткою "синьо-жовтих" у півфіналі. Колишній наставник збірної України Геннадій Лисенчук поділився своєю думкою щодо цього протистояння.

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Під його керівництвом "синьо-жовті" неодноразово зустрічались з росіянами, а підсумкові результати були не завжди на користь його підопічних. Фахівець аргументував це тим, що у Росії швидше почав розвиватись футзалу, тому опонент України мав більший досвід за своєю спиною.

Спеціаліст зауважив, що майбутнє протистояння буде відбуватись вже під час бойових дій та напружених стосунків між країнами. Лисенчук сподівається, що це не стане на заваді півфіналу.

Щодо чергового протистояння, то воно пройде в складних умовах. Все ж таки, сподіваюся, що політики не завадять його проведенню і нехай переможе найсильніший. Вірю, що це буде наша збірна,

– сказав екстренер української збірної.

Відмова від натуралізації бразильців

Півфінал Євро-2022 з футзалу Україна – Росія відбудеться 4 лютого. Початок зустрічі о 18:00.

Слід відзначити, що у складі майбутнього суперника України грає декілька бразильців. Що не скажеш про нашу національну команду, у якій виступають виключно українці.

Свого часу Лисенчуку радили поповнити склад декількома натуралізованими бразильцями. Але фахівець навідріз відмовився від такої пропозиції. Адже збірна може здобути омріяний результат і без легіонерів. Як бачимо, колишній наставник не помилився.

Що може принести перемогу над Росією

Лисенчук щиро радіє за успіхи команди на чолі з Олександром Косенком, який демонструє свій високий клас на тренерському містку. Він назвав причину, яка дозволить українцям вийти у фінал Євро-2022.

Якщо Україні у п'ятницю вдасться зіграти у свою гру, активно пресингуючи, нагнітаючи темп, то вона зможе схилити шальки терезів на свою користь,

– додав Лисенчук.

Шлях України на шляху до півфіналу Євро-2022