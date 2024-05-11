Блокада від вболівальників: матч команди екскапітана Динамо скасували через протести

У п'ятницю, 10 травня, мав відбутись поєдинок між Стандартом та Вестерло в межах Про-ліги Бельгії. Однак матч скасували.

Матч був запланований в межах 38-го туру Про-ліги Бельгії. Вболівальники Стандарту заблокували футболістів у тренувальному центрі без можливості виїзду на місце проведення поєдинку.

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Фанати Стандарту влаштували масовий протест

Вболівальники клубу незадоволені управлінням американської приватної інвестиційної компанії "777 partners", адже з моменту її співпраці зі Стандартом виникли численні трансферні заборони, а сама команда опустилась на 10-ту позицію в турнірній таблиці. Нещодавно через заборгованість з виплати заробітної плати та інших платежів було введено чергову заборону на трансфери.

Різні відповідні органи намагалися провести перемовини з фанатами, однак блокаду так і не зняли, тому матч вирішили перенести.

Стандарт попросив вибачення у Вестерло та вболівальників, які прибули на стадіон.

Стандарт і Вестерло посідають дві останні позиції в турнірній таблиці Про-ліги Бельгії – 5 і 6 відповідно.

Зазначимо, що "777 partners" хочуть купити Евертон через що незадоволені і вболівальники "ірисок". Однак ходять чутки, що компанія може взагалі вийти з футбольного ринку, починаючи зі Стандарту.