Є шанси на одужання: ексгонщик Формули-1 розкрив нові деталі про стан здоров'я Шумахера
Джерело:Betting Sites
Про стан здоров'я титулованого пілота Формули-1 Міхаеля Шумахера відомо мало. Його родина майже не розповідає про наслідки жахливої трагедії.
Колишній пілот Формули-1 Джонні Герберт розповів нові подробиці про стан здоров’я легендарного німецького гонщика. , який у 2013 році отримав важку травму голови під час катання на лижах.
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Що відомо про стан здоров'я Шумахера
Він зазначив, що отримує інформацію про визначного гонщика "з других рук". Зокрема, Герберт чув від представників Формули-1, що Шумахер сидить за обіднім столом. "Але не знаю, чи це правда. Я вмію читати лише між рядків", – додав він.
"Ми мало чули від родини, і це зрозуміло. Його сім'ї зберігає все в суворій таємниці.
Ми всі хотіли б знати, що справи рухаються в позитивному напрямку. Але оскільки ми не маємо жодної інформації, ми можемо лише припустити, що він в такому положенні, що є шанси на одужання", – додав колишній пілот Формули-1.
Він додав, що сім'я Шумахера чекає, поки науковці придумають щось, що поверне Міхаеля, якого всі знали.
Деталі прикрої трагедії
- Нагадаємо, що Шумахер зазнав серйозних травм голови у грудні 2013 року внаслідок падіння під час катання на лижах у французьких Альпах.
- Він вийшов з коми у 2014 році. Однак стан його здоров’я ніколи офіційно не розголошувався, його сім'я тримає це в секреті.
- Протягом кар'єри Міхаель Шумахер здобув 91 перемогу в Формулі-1 (друге місце в історії) та 7 разів ставав чемпіоном сезону (ділить першу сходинку з Льюїсом Гемілтоном).