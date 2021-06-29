Стало відомо в якій формі збірна України зіграє проти Швеції на Євро-2020

Збірні України та Швеції зіграють в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня. Перед грою представники команди визначали, в якій формі буде грати кожна зі збірних.

Збірні України та Швеції використовують однакову гаму кольорів для своєї форми – синю та жовту. Для збірної України жовтий комплект форми є домашнім, синій – гостьовим, а білий – запасним.

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У матчі проти збірної Швеції Україна зіграє у синьому комплекті форми (ворота буде у помаранчевому). Натомість шведи – у жовтому (воротар – у сірому).



Комплекти форм, в яких зіграють збірні України та Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото УАФ

Відзначимо, що збірна України на Євро-2020 вже виступала у синьому комплекті форми. Саме в цій формі команда зіграла у матчі проти Нідерландів. Адже "ораньє" в цьому матчі грали у своїй традиційній помаранчевій формі.