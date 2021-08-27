Стало відомо, у скільки обійшовся Манчестер Юнайтед трансфер Роналду

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про трансфер форварда Ювентуса Кріштіану Роналду. Умови угоди не розголошуються.

У ЗМІ вже з'явилася інформація про суму трансферу. Однак офіційної інформації поки немає.

Дивіться також Кріштіану Роналду – футболіст Манчестер Юнайтед

Романо і The Guardian повідомили про суму в 25 мільйонів євро плюс бонуси. Карло Лаудіза з La Gazzetta dello Sport повідомив про 28 мільйонів. The Athletic назвав цифру в 15 мільйонів плюс 8 мільйонів бонусами. Скіра повідомив про 29 мільйонів, які заплатить МЮ.

Кар'єра Роналду: коротко

Раніше Роналду вже виступав за Манчестер Юнайтед в 2003-2009 роках. У складі "червоних дияволів" португалець провів 292 матчі і забив 118 голів. У 2008 році Роналду з Юнайтед виграв Лігу чемпіонів і "Золотий м'яч".

Останні три роки Роналду провів у Ювентусі, з яким двічі ставав чемпіоном Італії. У минулому сезоні 36-річний португалець став найкращим бомбардиром Серії А.