Підтримка збірній гарантована: УАФ повідомила, де гратиме Україна з Північною Македонією

Відбірковий раунд до Євро-2024 з футболу виходить на фінальну пряму. Збірній Україні залишилося зіграти 3 матчі, у яких з'ясується, чи кваліфікується команда Реброва до основного турніру.

Свої наступні матчі збірна України проведе вже менше, ніж за місяць. Спочатку 14 жовтня "синьо-жовті" зіграють номінально домашній матч зі збірною Північної Македонії, а 17-го – на виїзді з Мальтою.

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Матч відбудеться у дружній країні

Стало відомо, де саме Україна прийматиме суперника, якого в першому матчі переграла з рахунком 3:2, здійснивши історичний камбек. Зустріч проти Північної Македонії відбудеться у Празі на стадіоні футбольного клубу Спарта. Він вміщує близько 19 тисяч глядачів.

Нас давно запрошували зіграти в Чехії. Я хочу подякувати цій країні за допомогу Україні під час війни з Росією. Теплі слова за плідну співпрацю хочу сказати й на адресу Футбольної асоціації Чеської Республіки! Окрема подяка ФК Славія за акції на підтримку України під час його єврокубкових матчів.



Чехія прихистила чимало наших співвітчизників, тому я впевнений, що в Празі наша національна команда отримає не менш потужну підтримку, ніж була у Вроцлаві на поєдинку з Англією,

– заявив перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

Також повідомляється, що матч відвідають родини вболівальників, які загинули, боронячи українську землю від російських загарбників. Зокрема, рідні героїв матимуть можливість відвідати тренування збірної та поспілкуватися з представниками національної команди. Поєдинок відвідають і українські військові, які проходять у Чехії реабілітацію після поранень.

. Після жовтневих матчів Україні залишиться зіграти один поєдинок, який має всі шанси стати вирішальним у боротьбі за друге місце у групі. 20 листопада підопічні Реброва гратимуть з Італією, місце проведення зустрічі поки невідоме.