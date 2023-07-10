Кваліфікація до Євро-2024: стало відомо на якому стадіоні Україна зіграє матч проти Мальти

У восьмому турі кваліфікації до чемпіонату Європи з футболу команда Сергія Реброва зіграє свій матч проти мальтійців. Господарі оголосили, де буде відбуватися гра.

Другий матч у групі між Мальтою та Україною відбудеться 17 жовтня. Команди вже зіграли перший поєдинок, який відбувався у Словаччині, тоді в напруженому матчі Україна здобула мінімальну перемогу завдяки голу Віктора Циганкова.

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Україну прийматимуть на головному стадіоні країни

Матч відбудеться на головній арені Мальти. Це "Національний" стадіон в селищі Та-Калі. Арена здатна вмістити на своїх трибунах близько 17 000 уболівальників.

Стадіон, де Україна зіграє проти Мальти / УАФ

Нагадаємо. Збірна України після трьох зіграних матчів має у своєму активі 6 очок, Мальта ж зіграла 4 матчі і всі програла. Результати, календар матчів та турнірна таблиця кваліфікаційного раунду до Євро-2024 доступні за посиланням.