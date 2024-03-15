А як же Лунін: Анчелотті розповів, коли Куртуа повернеться на поле

Бельгійський голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа завершує відновлення після важкої травми. Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті розповів, коли конкурент Андрія Луніна зможе повернутися на поле.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів коли повернуться травмовані Едер Мілітао та Тібо Куртуа. Останній вже понад пів року відновлюється після важкої травми передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна

Читайте також У компанії Мбаппе та Кейна: Лунін потрапив у символічну збірну 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Куртуа може повернутися вже наприкінці березня

Куртуа та Мілітао вже тренуються з командою. Ми використаємо перерву на матчі збірних, щоб вони увійшли у ритм. Думаю, що вони будуть готові до матчу Ла Ліги проти Атлетіка і до протистояння Ліги чемпіонів проти "містян",

– сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та, як очікувалось, не зіграє до кінця сезону. Через це Реал знайшов тимчасову заміну Тібо в особі орендованого Кепи Аррісабалаги.

В сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв 22 матчі за "вершкових" у всіх турнірах – це більше, ніж він провів поєдинків за 5 попередніх кампаній у "королівському клубі". У цьому сезоні українець пропустив 17 голів та 10 разів залишав свої ворота "сухими".

Матч Ла Ліги Реал Мадрид – Атлетік Більбао відбудеться 31 березня. Перша зустріч підопічних Анчелотті із Манчестер Сіті в 1/4 Ліги чемпіонів відбудеться 9 квітня.