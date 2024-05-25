Шахтар поки не приймає пропозиції щодо Судакова: коли клуб буде готовий продати півзахисника
Джерело:Daily Express
За Георгієм Судаковим вже давно стежать європейські гранди. Однак Шахтар не готовий так просто відпускати свого лідера.
"Гірники" підписали з Судаковим новий контракт, згідно з яким Шахтар хоче заробити на півзахиснику близько 150 мільйонів. Попри це клуб все ж намагатиметься набити футболісту ціну.
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Судакова поки не продаватимуть
Шахтар не планує домовлятися з потенційними покупцями до завершення Євро-2024.
На Судакова планують відкрити полювання Тоттенхем і Челсі. Обидві команди вже консультувались щодо його придбання. Також Наполі не здається щодо трансферу півзахисника і готове запропонувати Шахтарю більшу суму за ту, що пропонувало раніше.
"Гірники" вважають, що результати чемпіонату Європи-2024 з футболу можуть підвищити вартість українського футболіста на ринку і таким чином, вони зможуть заробити на ньому ще більш солідну суму.Довідка. У сезоні-2023/2024 Георгій Судаков зіграв за Шахтар 34 матчі, у яких забив 10 голів та віддав 6 асистів.
Нагадаємо, що Євро-2024 проходитиме у Німеччині з 14 червня до 14 липня.
Матчі групового етапу збірної України на чемпіонаті Європи-2024 з футболу
- Румунія – Україна (17 червня).
- Словаччина – Україна (21 червня).
- Україна – Бельгія (26 червня).