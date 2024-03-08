Титульний бій: українець Захожий розділить ринг із непереможеним німцем

30-річний український боксер Олександр Захожий повернеться до рингу 13 квітня. Востаннє він боксував у березні минулого року, відправивши до нокауту німця Мухаммеда Алі Дурмаза.

Стало відомо, коли Олександр Захожий проведе найближчий поєдинок. 30-річний український боксер надважкої ваги боксуватиме у німецькому Берліні 13 квітня.

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Захожий повернеться до рингу в квітні

Суперником українця буде Граніт Шала. 27-річний німець має за плечима 15 перемог у 15 боях на професіональному рингу, п'ять із них – нокаутом.

Олександр Захожий попереднього разу боксував у березні минулого року. Тоді українець відправив до нокауту іншого німця Мухаммеда Алі Дурмаза.

Захожий також виграв усі поєдинки на профі-рингу: 18 перемог у 18 боях, причому 14 він завершив достроково.

Зазначимо, що Олександр Захожий двічі працював у підготовчому таборі Френсіса Нганну. Саме спаринги з українцем допомогли ексчемпіону UFC продемонструвати конкурентний бій із володерем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.