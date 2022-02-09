Стало відомо ім'я російської фігуристки, яку підозрюють у вживанні допінгу на Олімпіаді

Російські спортсмени виграли командний турнір з фігурного катання на Олімпіаді. Проте церемонія нагородження спортсменів так і не відбулася.

Найкращу фігуристку ОКР підозрюють у вживанні допінгу

Причиною відтягування нагородження фігуристів стало позитивний допінг тест одного атлета з Росії. Ім'я підозрюваного відразу не назвали.

До теми Росія потрапила в допінг-скандал на Олімпіаді-2022: її можуть позбавити золотої медалі

У Міжнародному олімпійському комітеті повідомили, що триває розслідування щодо цієї ситуації.

Проблема, що виникла, стосується проби, зданої перед початком Олімпійських ігор. До того ж у середу, 9 лютого, четверо з шести російських фігуристів не вийшли на тренування. Проте чи пов'язано з допінг-скандалом – невідомо.

Видання Inside the Games повідомило про те, що у позитивний допінг-тест виявили у 15-річної Каміли Валієвої. Але який саме заборонений препарат виявили у росіянки – не повідомили.

Цікаво, що саме її виступ приніс команді ОКР найбільшу кількість балів. За свою програму вона отримала 90,18 бала, що стало олімпійським рекордом.

За правилами Всесвітнього антидопінгового кодексу спортсменка, яка на момент порушення антидопінгових правил не досягла 16-річного віку, є "захищеною особою", тому вона не може бути офіційно ідентифікована, якщо причетна до порушення антидопінгових правил.

Допінг-тест Валієва показав наявність забороненої субстанції в мікродозі. При цьому доведено, що дана субстанція не впливає на покращення спортивних показників,

– зазначається у російському виданні "Чеміонат".

Також російські ЗМІ повідомляють, що заборонений препарат, знайдений у пробі Каміли Валієвої не сприяє підвищенню спортивних результатів та використовується для лікування кардіологічних проблем.

Дивіться також Я ніх*ра не зрозуміла, – росіянка осоромилася під час інтерв'ю BBC на Олімпіаді

Зазначається, що над справою працюють декілька юридичних груп. Рішення буде ухвалено лише у четвер, 10 лютого.

Срібними призерами командного заліку стала збірна США, а команда Японії виборола "бронзу". Якщо росіян все ж таки покарають, то на п'єдесталі опиниться збірна Канади, яка наразі є четвертою.