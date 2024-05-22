Місце зустрічі змінити не можна: відомо, де збірна України готуватиметься до матчу з Німеччиною

На початку червня збірна України проведе товариський матч проти національної команди Німеччини. Вже 30 травня підопічні Сергія Реброва зберуться в невеликому німецькому містечку.

Національна збірна України з футболу заключний етап підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року розпочне 30 травня в німецькому містечку Герцогенаурах. Воно відоме тим, що там знаходиться штаб-квартира уславленої фірми з виробництва спортінвенаря Adidas.

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Збірна України проведе збір у містечку Герцогенаурах

До Герцогенаураха одна група підопічних Сергія Реброва прибуде з України транзитом через Польщу, інші гравці – зрізних країн Європи, де виступають в тамтешніх чемпіонатах.

Герцогенаурах знаходиться в 26 кілометрах від Нюрнберга, де 3 червня національна збірна України проведе перший з трьох запланованих контрольних матчів – з німцями.

У розташування української збірної повинні прибути всі футболісти, включені Сергієм Ребровим до основного списку. Що ж до тих гравців, які через травми останнім часом не були задіяні в своїх клубах, то вони будуть проходити відновлення під опікою медперсоналу збірної.

На груповому етапі Євро-2024 в Німеччині суперниками українців будуть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії. Чемпіонат Європи пройде з 14 червня до 14 липня 2024 року в 10 містах Німеччини.