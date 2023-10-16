Мудрик майже на рівні із Тьяго Сілвою: стали відомі заробітні плати гравців у Челсі

Михайло Мудрик отримує солідну суму в лондонському колективі. Та от українець не на передових позиціях.

Cтали відомі заробітні плати гравців у Челсі. Найоплачуваніший "аристократ" – Рахім Стерлінг.

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Залишилось дати результат

Лондонський колектив, котрий у нинішньому сезоні знову приносить одні неприємності своїм вболівальникам, посідаючи 11 місце в турнірній таблиці. Іспанський сайт Capalogy, у свою чергу, вирішив опублікувати заробітні плати гравців Челсі. Футболісти у столиці Англії отримують солідні суми, проте, на жаль, для фанів "пенсіонерів" це не допомагає їм приносити відповідний результат.

Український представник лондонців Михайло Мудрик, який нещодавно відзначився дебютним голом у синій футболці, отримує 100 тисяч фунтів в тиждень. Така заробітня плата талановитого вінгера є 11-ою в команді. Найоплачуванішим футболістом Челсі став Рахім Стерлінг – 325 тисяч фунтів в тиждень, другу сходинку посів капітан колективу Ріс Джеймс – 250 тисяч, а трійку лідерів замкнули Веслі Фофана та Бен Чілвелл, котрим платять 200 тисяч фунтів в тиждень.

Зарплатна відомість Челсі

Рахім Стерлінг – 325 тисяч фунтів

Ріс Джеймс – 250 тисяч фунтів

Веслі Фофана – 200 тисяч фунтів

Бен Чілвелл – 200 тисяч фунтів

Крістофер Нкунку – 190 тисяч фунтів

Енцо Фернандес – 180 тисяч фунтів

Марк Кукурелья – 175 тисяч фунтів

Мойсес Кайседо – 150 тисяч фунтів

Маланґ Сарр – 120 тисяч фунтів

Тіаго Сілва – 110 тисяч фунтів

Михайло Мудрик – 100 тисяч фунтів

Карні Чуквуемека – 100 тисяч фунтів

Бенуа Бадіашиль – 90 тисяч фунтів

Аксель Дісасі – 80 тисяч фунтів

Коул Палмер – 75 тисяч фунтів

Ніколя Джексон – 65 тисяч фунтів

Роберт Санчес – 60 тисяч фунтів

Конор Ґаллахер – 50 тисяч фунтів

Трево Чалоба – 50 тисяч фунтів

Ноні Мадуеке – 50 тисяч фунтів