Стала відома причина відсутності Миколенка на останньому матчі Евертона

Український захисник Віталій Миколенко залишився поза заявкою виконувача обов'язків головного тренера Евертона Данкана Фергюсона на матч проти Астон Вілли.

Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос, футболіст не був включений до списку гравців Данканом Фергюсоном через проблеми зі спиною.

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Докладнішої інформації джерело не дає. Спочатку було невідомо чому 22-річний український захисник пропускає важливу гру з Астон Віллою. На записі, опублікованому пресслужбою Евертона, видно, що Миколенко виходив з клубного автобуса.

Миколенко у Евертоні

Після офіційного переходу в Евертон 1 січня Миколенко провів два повні поєдинки, зігравши максимально можливі 210 хвилин.

На даний момент Евертон посідає 16 місце АПЛ. Якщо травма виявилася несерйозною, то захисник зможе взяти участь у наступній грі "ірисок", яка відбудеться проти Брентфорда у Кубку Англії (5 лютого).