Ціна доступна кожному: стало відомо скільки коштуватимуть квитки на бій Усик – Дюбуа

Олександр Усик свій наступний бій проведе проти британця Даніеля Дюбуа вже цього літа. Напередодні бою боксери провели першу пресконференцію у Варшаві.

На цій події відбулася битва поглядів. Також було підняте цікаве для усіх питання щодо квитків та цін на них.

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Вартість квитків потішить уболівальників

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), розповів про ціни на квитки на бій українця та британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Інформація про квитки скоро з’явиться. Тож дуже-дуже скоро ми побачимо квитки у продажу. Про це ми повідомимо громадськість. Ми вирішили зробити цей захід дійсно демократичним і прийнятним для всіх, тому ціна квитків стартує від 49 злотих, всього 11 євро. Це найкраща ціна, тому кожен може собі це дозволити,

– повідомив Красюк.