Олександр Усик свій наступний бій проведе проти британця Даніеля Дюбуа 26 серпня в Вроцлаві. Напередодні бою боксери провели пресконференцію у Варшаві та першу дуель поглядів.

Як це було Усик та Дюбуа провели першу дуель поглядів перед чемпіонським боєм – відео

Своє спілкування з журналістами Усик розпочав з подяки українським воїнам.

"Я хочу подякувати хлопцям, які зараз боронять нашу країну. Тому що завдяки їм ми можемо виступати закордоном і дарувати їм трошки емоційного щастя. Дякую ЗСУ", – оголосив Усик.

Його слова викликали шквал оплесків серед присутніх. Вдруге це сталося, коли Усик вирішив "подякувати польському народу за ту підтримку, яку він зараз надає Україні".

Бій в Польщі буде не вперше в кар'єрі Усика. 17 вересня 2016 року в Гданську він провів бій проти місцевого боксера Кшиштофа Гловацького. І відібрав в нього чемпіонський пояс за версією WBO у першій важкій вазі.

"Я дуже радий повернутися в Польщу, тому що звідси почалося моє чемпіонство – перший титул WBO, який я здобув в Гданську. Це було сім років тому. Мене гарно тут зустріли, ми гарно з Кшиштофом Гловацьким побоксували. Протягом семи років я трошки назбирав поясів і знову повернувся сюди", – поділився своїми враженнями Усик.

Тепер боксер очікує на підтримку і в бою проти Дюбуа, який відбудеться 26 серпня 2023 року у Вроцлаві.

"Протягом всієї своєї спортивної кар’єри я їздив по багатьох містах боксувати. А це місце буде найближче додому. І я думаю, що багато моїх співвітчизників і багато людей, які приїдуть підтримувати бокс, будуть раді", – відзначив Усик.