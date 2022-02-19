Стала в один ряд із Реалом та Арсеналом: Рома зацікавилась захисником Шахтаря Додо

Італійська Рома розглядає підсилення оборонної лінії. У шорт-лист "вовків" потрапив фланговий захисник Шахтаря Додо.

Ще один претендент на Додо

Італійський клуб планує поповнити свою команду новим оборонцем у літнє трансферне вікно. Однак босам Роми доведеться солідно попітніти, адже на Додо є багато топових претендентів із Європи.

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Серед кандидатів на бразильця слід виділити Реал, Баварію, Атлетіко та Арсенал. Ромі складно буде забрати з-під носа флангового захисника у цих грандів футболу.

Його трансфер оцінюють у 20 – 25 мільйонів євро. За даними Transfermarkt, вартість захисника оцінена у 20 мільйонів.

Відзначимо, що Додо має довготривалий контракт із Шахтарем, який розрахований ще до кінця серпня 2025 року. Тому "гірники" його так легко не відпустять.

Кар'єра Додо у Шахтарі