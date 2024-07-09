Експерша ракетка України звернувся до журналістів на Вімблдоні після обстрілу росіянами лікарень

У понеділок, 8 липня, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Внаслідок неї у столиці, зокрема, було зруйновано дві лікарні, одна з яких була виключно дитячою.

На цю трагічну подію відреагував колишній тенісист Сергій Стаховський. Наразі він є чинним бійцем Нацгвардії.

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Мовчання – не варіант

Спортсмен звернувся до журналістів, які нині працюють на Вімблдоні. Він закликав представників медіа поспілкуватися з "нейтральними" тенісистами, щоб ті чітко озвучили свою позицію щодо терористичного акту, який здійснили військові з їх рідної країни.

Я хотів би попросити будь-кого з журналістів на Вімблдоні поставити питання таким представникам країни без прапора, як Медведєв – як вони ставляться до того, що в міжнародний "день сім'ї" їхня країна знищила балістичними ракетами 2 дитячі лікарні, одна з яких була для діток з онкологічними захворюваннями,

– написав Стаховський.

Зазначимо, що лише під час останнього ракетного удару по Україні росіяни вбили понад 40 людей, ще близько 200 зазнали поранень. Зокрема, в "Охматдиті" загинули двоє.

Нагадаємо, що на Вімблдоні продовжує свій виступ Еліна Світоліна. Вона пробилася у чвертьфінал, де зіграє з Єленою Рибакіною.