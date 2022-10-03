Українська відрізняється від мови ґвалтівників і вбивць, – Стаховський до Папи Римського
Джерело:твітер Сергія Стаховського
Нещодавно Папа Римський Франциск звернувся до Володимира Зеленського та Владіміра Путіна. Він закликає їх до переговорів.
Він звернувся до Зеленського у твітері та наголосив на тому, щоб глава держави погодився сісти за стіл переговорів. Сам допис був російською мовою.
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Стаховський звернувся до Папи Римського
Колишній український тенісист Сергій Стаховський прокоментував цей твіт.
Я щось не розумію це він до х*йла звертається ? Ваша святосте, українська мова відрізняється від мови ґвалтівників і вбивць,
– написав Стаховський.
Нагадаємо, що 30 вересня президент Володимир Зеленський офіційно повідомив, що Україна не відмовляється від перемовин з Росією, але говорити з Путіним не буде, бо з ним переговори неможливі. Перемовини проводитимуть лише з новим російським президентом.
Що відомо про тенісиста
- Стаховський після 24 лютого відразу повернувся до України. Сам спортсмен проживає в Угорщині. А на момент повномасштабного вторгнення він був на відпочинку в Дубаї.
- Він взяв до рук зброю, аби захистити країну він російських окупантів. Тенісист патрулював Київ. Також він був на Харківщині та інших містах, які страждають від обстрілів росіян.
- Наразі Сергій активно допомагає Україні, він бере участь у різних благодійних заходах, а також їздить на передову, щоб підтримати наших захисників.