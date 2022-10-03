Українська відрізняється від мови ґвалтівників і вбивць, – Стаховський до Папи Римського

Нещодавно Папа Римський Франциск звернувся до Володимира Зеленського та Владіміра Путіна. Він закликає їх до переговорів.

Він звернувся до Зеленського у твітері та наголосив на тому, щоб глава держави погодився сісти за стіл переговорів. Сам допис був російською мовою.

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Стаховський звернувся до Папи Римського

Колишній український тенісист Сергій Стаховський прокоментував цей твіт.

Я щось не розумію це він до х*йла звертається ? Ваша святосте, українська мова відрізняється від мови ґвалтівників і вбивць,

– написав Стаховський.

Нагадаємо, що 30 вересня президент Володимир Зеленський офіційно повідомив, що Україна не відмовляється від перемовин з Росією, але говорити з Путіним не буде, бо з ним переговори неможливі. Перемовини проводитимуть лише з новим російським президентом.

Що відомо про тенісиста