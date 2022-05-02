Стаховський звернувся до Надаля, який виступив проти відсторонення росіян від Вімблдону

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль виступив проти відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону. Він заявив, що відповідне рішення є несправедливим.

Стаховський звернувся до Надаля

І інтерв'ю для відомого видання The Guardian іспанський тенісист розповів про свою позицію щодо усунення росіян та білорусів від Вімблдону.

До речі Друга ракетка світу не підтримала відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону

Думаю, це дуже несправедливо стосовно моїх російських товаришів у тенісі, моїх колег. Вони не винні у тому, що зараз відбувається із війною,

– заявив Надаль.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський відреагував на заяву іспанця. У своєму інстаграмі він звернувся до відомого спортсмена.

"Дорогий Рафаель Надаль, я хочу, щоб ти відповів на запитання. Що ти думаєш про ситуацію, в якій українські тенісисти опинилися наразі?

Чи справедливо те, що зараз вони не мають змоги повернутись додому? Чи справедливо те, що їхніх друзів убивають? Дякую за твою відповідь", – написав Стаховський.



Стаховський відповів Надалю / Фото з інстаграму тенісистка