На стадіоні у Чилі завалилася металева конструкція з уболівальниками: моторошні кадри

Під час відкритого тренування Коло-Коло, яке відбулося на стадіоні "Монументаль", стався моторошний інцидент. Завалилася металева конструкція, яка височіла над глядацькими місцями.

Неприємний інцидент стався Чилі, в столиці цієї країни Сантьяго. Частина місцевих вболівальників вирішила піднятися на металеву конструкцію, яка невдовзі обвалилася.

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Металева конструкція не витримала божевілля фанатів

Річ у тім, що не всім шанувальникам вистачило місць на трибунах.

Ця металева конструкція була призначена для рекламних банерів, і просто не впоралася з сумарною вагою фанатів, які на неї піднялися.

В якийсь момент конструкція не витримала і рухнула вниз разом з уболівальниками, які перебували на ній.

Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Відео моменту

Коло-Коло очолює таблицю чемпіонату Чилі і незабаром має оформити перший за 5 років чемпіонський титул.