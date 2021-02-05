У Кривому Розі знесли стадіон "Металург", який проходить реконструкцію. Демонтаж арени розпочався 20 січня 2021 року.

Спортивний директор футбольного клубу Кривбас Тарас Стретович опублікував фотографії знесеного стадіону.

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"Був стадіон – і нема тепер "Металурга". А вікна та фасад все ж таки шкода", – написав Стретович.

Що відомо про реконструкцію "Металурга"

Реконструкцію стадіону у Кривому Розі доручив провести Президент Українки Володимир Зеленський. Президент відвідав стадіон у серпні 2020 року.

На реконструкцію спортивного комплексу "Металург" у Кривому Розі виділили 150 мільйонів гривень.

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За інформацією ЗМІ, Зеленський доручив підготувати Кривий Ріг до фіналу Кубка України з футболу-2022.

Також планується, що стадіон "Металург" відповідатиме нормам УЄФА. Тоді на ньому зможе зіграти збірна України з футболу.

У рамках реконструкції стадіону кількість місць скоротиться з 30 тисяч до 16 750.