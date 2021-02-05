Стадіон "Металург" у Кривому Розі знесли: влітку арену відвідав Зеленський
У Кривому Розі знесли стадіон "Металург", який проходить реконструкцію. Демонтаж арени розпочався 20 січня 2021 року.
Джерело:Фейсбук Тарас Стретович
Спортивний директор футбольного клубу Кривбас Тарас Стретович опублікував фотографії знесеного стадіону.
До слова Зеленський відвідав перший матч відродженого Кривбасу: чому поєдинок затримали на годину
"Був стадіон – і нема тепер "Металурга". А вікна та фасад все ж таки шкода", – написав Стретович.
Що відомо про реконструкцію "Металурга"
Реконструкцію стадіону у Кривому Розі доручив провести Президент Українки Володимир Зеленський. Президент відвідав стадіон у серпні 2020 року.
На реконструкцію спортивного комплексу "Металург" у Кривому Розі виділили 150 мільйонів гривень.
Варте уваги Зеленський дав розпорядження відродити легендарний український клуб
За інформацією ЗМІ, Зеленський доручив підготувати Кривий Ріг до фіналу Кубка України з футболу-2022.
Також планується, що стадіон "Металург" відповідатиме нормам УЄФА. Тоді на ньому зможе зіграти збірна України з футболу.
У рамках реконструкції стадіону кількість місць скоротиться з 30 тисяч до 16 750.
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Непереможний боксер вщент розбив закривавленого суперника у чемпіонському бою: відео31 січня , 16:46
-
Це все маячня: Селезньов вперше прокоментував скандальне відрахування з Колоса1 лютого , 19:13