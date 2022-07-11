Окупанти знищили стадіон у Бахмуті: у 2012 році на його реконструкцію витратили 120 мільйонів

російські війська продовжують гатити по спортивних об'єктах України. Цього разу від снарядів окупантів постраждав стадіон "Металург" у Бахмуті, що в Донецькій області.

Мінус ще один спортивний об'єкт

Ворог продовжує брехати, що цілиться лише у військові об'єкти, але насправді окупанти гатять по усьому, що тільки можуть. Такі обстріли забирають життя мирних українців. На ще один вцілілий футбольний стадіон стало менше.

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Безперервні обстріли Донецької області пошкодили красиву арену "Металург", що у Бахмуті. Світлини Національної поліції підтверджують наслідки авіаудару, який вщент розніс синьо-жовті трибуни місцевого стадіону.



Окупанти розтрощили стадіон у Бахмуті / Фото Національної поліції

Цікаво, що у 2012 році закінчилась реконструкція стадіону, яка обійшлась у 120 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що від снарядів загарбників постраждали також домашні арени Десни та Маріуполя. росіяни розбомбили менші бази з інших видів спорту під Києвом та іншими українськими містами.

Стадіон приймав не лише футбольні матчі