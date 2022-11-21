Добігає кінця другий ігровий день на чемпіонаті світу. В останньому поєдинку дня зійшлись між собою головні претенденти на друге місце в групі В – США та Уельс, пише 24 канал.

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Американці володіли ініціативою в першому таймі, але нанесли лише один постріл у ствір воріт Хеннессі. І саме він і став результативним!

За десять хвилин до перерви Уельс помилився позиційно в обороні. Пулішич розрізним пасом вивів сам-на-сам з кіпером Веа і форвард пробив повз Хеннессі.

Відео голу Веа:

Відзначимо, що Тімоті Веа є сином легендарного гравця Мілана Джорджа Веа. Ліберієць запам'ятався по грі за ПСЖ та МІлан в 90-ті і став першим і поки єдиним африканським володарем Золотого М'яча.

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З 2018 року Джордж є президентом Ліберії. Втім його син народився в США і вирішив грати за свою рідну збірну. На його рахунку вже 14 матчів та два голи за "янкіз".