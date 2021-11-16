США планують оголосити дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні 2022 – The Washington Post

Керівництво США планує оголосити дипломатичний бойкот зимової Олімпіади, яка у 2022 році відбудеться в Пекіні. Таким чином жоден американський політик не відвідає цей турнір.

Бойкот через геноцид

Рішення американського керівництва вдатися до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні у 2022 році стане заходом у відповідь на порушення з боку китайського уряду прав людини. В першу чергу щодо дій КНР у Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу.

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Варто відзначити, що США ще у січні 2021 року визнали переслідування уйгурів у Синцзяні геноцидом. Правда це було зроблено в останні дні перебування при владі Дональда Трампа. Після цього до влади прийшов Джо Байден. 15 листопада вони провели зустріч онлайн, яка тривала понад 3,5 години.

Дипломатичний бойкот означає, що жоден з представників американського уряду, включаючи Президента США Джо Байдена, не поїде на Олімпіаду. Водночас дипломатичний бойкот – це спосіб США відреагувати на порушення прав людини в Китаї, не торкаючись при цьому американських спортсменів. Вони поїдуть на Олімпіаду-2022, як і планувалося.

За словами джерел видання, технічно рішення ще не доопрацьоване, але його вже представили Байдену. Він, як очікується, схвалить його до кінця листопада.

Олімпіада в Пекіні 2022