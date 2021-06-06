ЧС з хокею-2021: США розтрощили Німеччину та вибороли "бронзу"

У матчі за "бронзу" чемпіонату світу з хокею боротьби не вийшло. Збірна США в статусі фаворита матчу розгромила Німеччину з рахунком 6:1.

США – Німеччина 6:1

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На шостій хвилині Крістіан Воланін відкрив рахунок в матчі. На 26-й хвилині збірна США зміцнила свою перевагу: нападник Джейсон Робертсон клацнув від синьої лінії, шайба після рикошету від коника захисник німців Домініка Біттнера відскочила на ключку форварда американців Конора Гарланда, який без перешкод переправив її у ворота.

Через півтори хвилини Олександр Хмелевскі зробив передачу до воріт на Джека Друрі – і той з незручної руки направив шайбу в кут створу, довівши рахунок до розгромного.

На 32-й хвилині Робертсон підготував кистьовий кидок і здорово виконав – шайба рикошетом від штанги залетіла у сітку. А ще через 40 секунд нападник Тревор Мур, перебуваючи на чужому п'ятаку, з двох спроб добив шайбу у ворота, реалізувавши більшість.

На 50-й хвилині німці відіграли одну шайбу – Домінік Біттнер отримав передачу з-за воріт і направив шайбу у відкритий кут, а через 25 секунд американець Райан Донато підставив ключку під передачу партнера і закинув шосту шайбу збірної США.

Таким чином, американці в дев'ятий раз в історії виграли бронзові медалі.