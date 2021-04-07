США можуть бойкотувати Олімпійські ігри у Пекіні

США можуть бойкотувати зимові Олімпійські ігри-2022, які відбудуться у Пекіні (Китай). США виступають проти утисків етнічних меншин у Китаї.

США готують скоординований підхід

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливість бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

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За інформацією ЗМІ, США обговорюють можливий бойкот Олімпіади-2022 з іншими країнами.

Причиною бойкотувати Ігри у Пекіні є порушення прав людини у Китаї. Зокрема політика місцевої влади щодо уйгурів – однієї із груп національних меншин.

Офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що конкретних перемовин щодо бойкоту Ігор у Пекіні не було. Разом з тим, він підтвердив, що США обговорювали тему Олімпійських Ігор зі своїми союзниками.

Частина нашого аналізу цих Олімпійських Ігор та роздумів з приводу них будуть пов'язані з консультаціями з нашими партнерами та союзниками. До цих Ігор залишився ще деякий час. Не хотів би називати це часовими межами, але обговорення продовжуються. Звісно, хотіли б це обговорити, однак розуміємо, що скоординований підхід буде не лише в наших інтересах, але й в інтересах наших союзників та партнерів,

– сказав Нед Прайс.

Що відомо про утиски уйгурів у Китаї

США, Канада, Велика Британія та країни Європейського Союзу у 2021 році запровадили санкції проти низки китайських чиновників за порушення прав людини в регіоні Сіньцзян.

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Китай звинувачують у примусовому утриманні уйгурів у таборах, в яких застосовують тортури, сексуальне насильство та примусову працю.

Китай заперечує звинувачення й у відповідь ввів санкційні обмеження проти європейських можновладців.

Олімпійські ігри-2022 мають відбутися у Пекіні з 4 до 20 лютого.