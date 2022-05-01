У США форвард забив божевільний м'яч з центра поля: відео голу

Неймовірної краси гол був забитий у матчі МЛС між Динамо Х'юстон та Остіном. М'яч залетів у ворота суперника рівно з центрального кола.

"Вишенька на торті", а не гол

Вже на п'ятій хвилині зустрічі Себастьян Феррейра змусив усіх схопитись за голову від шаленства. Нападник господарів відзначився справжнім шедевром на очах рідних уболівальників, повідомляє 24 канал.

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Футболіст побачив, що голкіпер суперника вийшов далеко з лінії воріт, змістився ближче до центрального коли та зарядив гармату. М'яч з центра поля залетів у ворота Остіна.

Відео неймовірного голу

Для Феррейри цей гол став третім у восьми зіграних поєдинках у цьому сезоні.

Воротар намагався дістати м'яч. Натомість ще й заробив травму, коли не дуже приємно приземлився на газон.

Однак такий красень-гол не допоміг Динамо Х'юстон святкувати домашню перемогу. Остін забив по одному голу у двох таймах та вирвав звитягу з рахунком 1:2.

Динамо Х'юстон після дев'яти матчів заробив 12 очок. Остін після перемоги з 20 пунктами продовжує лідирувати у лізі МЛС.