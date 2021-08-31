Срна жорстко наїхав на Монзуль після матчу Шахтаря з Минаєм: що трапилося

Директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна прокоментував сенсаційну нічию "гірників" у матчі з Минаєм у 6-му турі УПЛ.

У матчі головний арбітр зустрічі Катерина Монзуль показала гравцям обох команд три червоні картки, в тому числі дві – футболістам Шахтаря. Видалення заробили Марлон і Додо. Срна вважає, що Марлона несправедливо видалили на 16-й хвилині.

Коротко про матч Минай неочікувано зіграв внічию з Шахтарем, який майже весь матч провів у меншості: відео

"На жаль, нам не вдалося порадувати вболівальників в День шахтаря і День міста Донецька – завжди у ці дні матчі даються нам непросто. Ми грали після складного поєдинку з Монако і втратили важливі очки, але якщо ці два очка – ціна, яку ми повинні були заплатити за потрапляння в Лігу чемпіонів, то я згоден, ми повинні це прийняти.

Що стосується гри, то на її хід сильно вплинуло вилучення Марлона на самому початку. Вважаю, що ні в першому, ні в другому випадку жовтих карток не було. На мій погляд, арбітр допустила помилку. І ця помилка вплинула на суддівство в подальшому", – сказав він.

Срна також заявив, що кращу гру Шахтар покаже в майбутньому, коли перед "гірниками" постане напружений графік в УПЛ і Лізі чемпіонів:

Вболівальники чекають від нас перемог і красивий футбол, чекають справжній Шахтар, який вони люблять. І ми повинні разом багато працювати, щоб вболівальники побачили справжній Шахтар. Після збірних, з 11 вересня по 2 жовтня ми проведемо 7 ігор за 21 день. Думаю, в цих матчах ми побачимо справжній Шахтар.

Минай – Шахтар відеоогляд матчу