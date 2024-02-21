Срна пожартував про те, чому йому варто переїхати до Москви

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна нещодавно в інтерв'ю розповів про життя в Донецьку до 2014 року. Також функціонер відповів, чому не залишив Україну, коли почалася війна.

Зокрема функціонер наголосив, що Шахтар багато значить у його житті. Він був у клубі з 2014 року, а також під час повномасштабного вторгнення.

Дивіться також Капітан з командою: у якому складі Шахтар прилетів на матч проти Марселя в ЛЄ – відео

Срна пожартував про переїзд до Москви

Срна розповів, чому не залишив Україну, коли почалося повномасштабне вторгнення. Він також пожартував, що йому треба переїхати до Москви.

"Це моя футбольна родина. Коли почалася війна, я був з командою. Роберто Де Дзербі вирушив до Брайтона зі своїм штабом (у липні 2023 року), але я не міг уявити, що теж поїду. У важкі часи треба показувати, хто ти є. Шахтар дав мені багато, і я це поважаю. Я повинен бути там. Я страждаю, тому що моя сім'я живе в Лондоні, у мене двоє дітей в школі. Непросто зберігати контакт, бо зараз не так багато рейсів.

Моя дружина все розуміє, вона любить Шахтар і Україну. Ми жили в Донецьку до того, як росіяни напали на Донбас у 2014 році, потім в Києві. Це вже третя війна в моєму житті. Коли я кудись приїжджаю, там війна. Можливо, мені варто переїхати до Москви, щоб і там була війна", – розповів Срна.

Також він поділився, як організоване його життя в донецькій команді:

"Між Києвом, Львовом і Гамбургом. Іноді я прокидаюся і не знаю, де я. Ми завжди між аеропортом і стадіоном, ми не знаємо, як довго це триватиме, але так воно є. Ми просто чекаємо, коли закінчиться війна, і ми зможемо повернутися до нормального життя. Ніхто не скаржиться, ми готові робити це стільки, скільки буде потрібно".

Футбольна кар'єра у клубі: головне

За період з 2003 до 2018 року у складі Шахтаря, Даріо Срна зіграв 536 матчів у всіх турнірах, в яких забив 49 голів та зробив 121 асист.

Він є лідером за кількістю зіграних матчів у складі Шахтаря. У своєму статусі футболіста Шахтаря хорват здобув 26 трофеїв, зокрема, у 2009 році виграв Кубок УЄФА.

