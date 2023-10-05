Назвав маячнею: Срна різко відреагував на сватання екстренера Маліновського у Шахтар

Гра Шахтаря під керівництво Патріка ван Леувена викликає чимало запитань. Крісло під нідерландським спеціалістом захиталось, а ЗМІ вирішили підігріти інтерес до майбутнього ван Леувена у донецькому колективі.

Імена одразу декількох кандидатів фігурували у пресі. Серед них знайшлось місце колишньому тренеру Марселя Ігорю Тудору, який попрацював у Франції із Русланом Маліновським. Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна прокоментував ці чутки про Тудора, який може стати наступником Патріка ван Леувена.

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Срна: Приймаю всі удари від вболівальників, що стосується спортивної частини

Функціонер зізнався, що нікого у Шахтарі не влаштовує гра та результати команди, які вона показує в останніх матчах. За словами Срни, у поєдинку проти Антверпена, у якому "гірники" вирвали перемогу 2:3, усі уболівальники побачили справжній Шахтар.

"В житті завжди потрібен час. Ми знаємо, куди ми рухаємось. Я вже казав після Порту, що приймаю всі удари від вболівальників, що стосується спортивної частини. Я приймаю всю критику на себе. Я вірю в команду, вірю в тренерський штаб і вірю в наш результат", – сказав колишній гравець "гірників".

Срна розповів про дружні стосунки із хорватом Тудором та чи була у нього розмова з колишнім тренером "провансальців", який із кінця червня 2023-го перебуває без роботи.

У нас є тренер – вчора, сьогодні і завтра. Це Патрік ван Леувен. Те, що хтось написав... Ніхто ніколи ні з ким не спілкувався. Ігор Тудор – мій друг, але я в житті з ним не говорив про Шахтар. Некрасиво в день гри писати таку маячню,

– відповів Срна.

"Другий тайм показав, який Шахтар може і повинен бути"

Даріо пригадав часи Пауло Фонсеки у Шахтарі, який програв Янг Бойзу та вилетів із Ліги чемпіонів. Після чого "гірники" на вольових переграли Карпати 2:3, а з часом Фонсека перетворився в одного з найкращих тренерів в історії донецького клубу та Європи.

Пауло Фонсека очолював Шахтар із липня 2016-го по кінець червня 2019-го. На чолі команди провів 139 матчів та привів "гірників" до 7 трофеїв.

Тому Срна закликав не робити поспішних висновків, радіти перемозі над Антверпеном та рухатись далі. Даріо впевнений у професіоналізмі тренерського штабу на чолі з ван Леувеном.

Треба святкувати перемогу і рухатися далі. Другий тайм показав, який Шахтар може і повинен бути. Зараз ми на третьому місці у групі. Для українського футболу – це дуже важливо. А щодо чемпіонату України, то у нас все попереду. Ми віримо в нашу роботу і в нашу гру. Ще раз повторюсь. Якщо у Шахтаря буде таке налаштування, як у другому таймі, то ми можемо не хвилюватися за коефіцієнт УЄФА та український футбол,

– сказав колишній капітан донеччан.

Після двох турів Шахтар йде на 3-му місці у групі "Н", набравши 3 бали. У чемпіонаті "гірники" після 9-ти турів лідирують в УПЛ (18 очок).