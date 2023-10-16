Довірилися легенді клубу: Даріо Срна очолив донецький Шахтар

Єдиний представник України у Лізі чемпіонів-2023/2024 переживає кадрові зміни на тренерському містку. Шахтар вказав "на двері" тренеру, який привів Зорю до "бронзи" української першості.

У понеділок, 16 жовтня, стало відомо, що донецький Шахтар припинив співпрацю із Патріком ван Леувеном. Нідерландський тренер провів лише 12 матчів на чолі "гірників", проте не зміг за цей час покращити якість гри команди.

До теми Шахтар офіційно припинив співпрацю з Патріком ван Леувеном

Екскапітан очолив Шахтар

Після офіційного оголошення про розірвання угоди з Патріком ван Леувеном виникло питання: хто стане наступним тренером "гірників".

Шахтар оперативно оголосив ім'я спеціаліста, який готуватиме команду до наступного матчу. Виконувачем обов'язків головного тренера чинного чемпіона УПЛ став легенда клубу Даріо Срна. Продовжуватиме клуб пошук нового спеціаліста чи залишиться хорват на постійній основі – наразі невідомо.

До останнього моменту Срна обіймав посаду спортивного директора Шахтаря, а з 2003 по 2018 рік був беззаперечним гравцем основи клубу на позиції правого захисника та його капітаном. Як футболіст здобув з командою 25 трофеїв, серед яких окремо виділяється тріумф у Кубку УЄФА-2008/2009, який досі залишається єдиним єврокубковим титулом в історії незалежної України.

Зазначимо, що раніше були чутки про призначення головним тренером "гірників" Ігора Тудора, але сам Даріо Срна спростував цю інформацію.

. Патрік ван Леувен очолив Шахтар у липні 2023 року, він змінив на посаді головного тренера Ігора Йовічевіча, який зміг стати з клубом чемпіоном України у попередній кампанії. У сезоні-2023/2024 під керівництвом нідерландця Шахтар здобув 7 перемог при 3 нічиїх та 2 поразках, чого виявилося недостатньо для подальшого перебування у клубі.

Наступний матч, у якому дебютує Даріо Срна, Шахтар зіграє 21 жовтня проти ЛНЗ, початок матчу о 17:00.