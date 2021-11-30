Спроба номер чотири: Дерев'янченко може отримати ще один бій за чемпіонський титул
Джерело:RingPolska
Сергій Дерев'янченко (13-3, 10 КО) напередодні поєдинку із домініканцем Карлосом Адамесом (20-1, 16 КО), який відбудеться 5 грудня, заявив, що знову розраховує на титульний бій.
У разі перемоги над Адамесом українець може побитися за вакантний чемпіонський пояс з Хайме Мунгією (38-0, 30 KO), якщо Джермалл Чарло (32-0, 23 KO) змінить дивізіон.
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Джерело повідомляє, що Чарло планує піднятися в суперсередню вагу заради бою з Давідом Бенавідесом (25-0, 22 KO) за звання тимчасового чемпіона WBC.
"Скажу, що у кожному бою хочеться виграти достроково, але не завжди під час поєдинку це виходить. Багато залежить від стилю суперника та власного плану. Що мені потрібно, щоб вчетверте битися за пояс? Я дійсно перебуваю високо у рейтингах. Думаю, щоб знову побоксувати за пояс чемпіона світу, мені потрібно, як мінімум, здобути дві перемоги: зараз над Адамесом, а потім над Хайме Мунгуєю", – сказав Дерев'янченко.
Дерев'янченко – Адамес: що відомо про бій
- Карлос Адамес представляє Домініканську Республіку. Поєдинок відбудеться У Лос-Анджелесі на арені "Staples Center" в андеркарді бою Джервонта Девіс – Ісаак Круз.
- 27-річний боксер провів у професіоналах 21 поєдинок, 20 із них завершував перемогою (16 – нокаутом) при лише одній поразці. Своє єдине фіаско зазнав 30 листопада 2019 року, коли поступився бразильцю Патріку Тейшейрі за одноголосним рішенням суддів.
- Українець повинен був повернутись на ринг значно швидше. Але мексиканець Хайме Мунгія переносив бій, а згодом й взагалі відмовився від двобою з Дерев'янченком.