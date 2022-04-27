"Справжній бій": журнал The Ring присвятив випуск українським боксерам, які захищають Україну

Відомий журнал The Ring підтримав Україну. Видання присвятило випуск українським боксерам, які захищають рідну країну від окупантів.

"Справжній бій"

Новий випуск The Ring присвятили українським боксерам, які вимушено попрощались із рингом та стали на захист України, яка бореться з окупантами.

До речі Володимир Кличко заявив про можливе повернення на ринг після війни

"Справжній бій" – саме так називається спецвипуск журналу.

На обкладинці зображені легенди українського боксу – брати Клички, які від 24 лютого обороняють Київ.



Нова обкладинка The Ring / Фото з офіційного сайту видання

Окрім легендарних братів, Україну захищає Василь Ломаченко. Він вступив до територіальної оборони Білгород-Дністровського. Боксеру надали спеціальний дозвіл для виїзду за кордон, щоб він підготувався до поєдинку проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

Проте українець відмовився та заявив, що повернеться до рингу після перемоги України.

Також нашу країну захищає Денис Берінчик. З перших днів війни він вступив до тероборони Київщини. Проте у соцмережах він поширює світлини з різних міст України.

Спортсмен допомагав місцевим у Тростянці (Сумська область) розбирати завали, а також привіз гуманітарну допомогу.

Боксер також часто поширює дописи з Харкова.