4 матчі Минаю попали під розслідування: УАФ просить відкрити кримінальне провадження

Закарпатський Минай вилетів з української Прем'єр-ліги. У передостанньому турі УПЛ команда наробила шуму, відмовляючись виходити на гру з Шахтарем.
Матчі Минаю потрапили під розслідування через аномальні ставки. Саме тому футболісти команди начебто відмовлялися виходити на гру 25 туру УПЛ проти Шахтаря.
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У поєдинку між Минаєм та Шахтарем були зроблені аномальні ставки на тотал голів більше 3.5. У підсумку Шахтар переміг 4:0 та відправив Минай у Першу лігу.
Українська асоціація футболу (УАФ) 6 травня повідомила, що матчі Минаю попали під розслідування комітету етики та чесної гри.
4 матчі Минаю під розслідуванням
За інформацією "ТаТоТаке", під підозру потрапили 4 поєдинки Минаю, включаючи дві гри команди U-21. УАФ звернулася у правоохоронні органи з проханням відкрити кримінальне провадження.
Повідомляється, що тренер Минаю U-21 вже відбував покарання у Словаччині за участь в іграх подібного роду.
Крім цього, під підозру потрапив не тільки матч Минаю проти Шахтаря у 25 турі, але й поєдинок 12 туру проти "гірників" у грудні 2020 року. Тоді Минай програв 1:5.
Кого підозрюють
Організаторами ставок на матч Минай – Шахтар були ті ж представники, які працювали над іншою зустріччю, яка підозрюється як договірна, – Маріуполь – Гірник-Спорт.
Про це повідомив ведучий "Профутбол" Володимир Звєров.
- Винних у справі Маріуполь – Гірник-Спорт досі не покарано. Тоді Маріуполь очолював Олександр Севідов, який нині працює консультантом у Минаї.
- Севідов раніше був дискваліфікований на 5 років за участь в договірних матчах, але подав апеляцію.
Раніше журналіст Михайло Співаковський повідомляв, що ім'я одного з організаторів ставок на гру Минай – Шахтар – Володимир Козленко. Його підозрюють у роботі з договірними поєдинками Говерли та Сум. Ще три організатори були з Харкова і Дніпра.
Севідов порадив футболістам не виходити на матч з Шахтарем
Тренер-консультант Минаю Олександр Севідов прокоментував ситуацію зі ставками перед матчем проти Шахтаря.
"Потрібно бути кінченим дебілом, щоб у моїй ситуації вляпатися або хоча б якимись краями брати участь у подібному лайні. Так, я порадив футболістам не виходити на матч, бо будь-яка їхня помилка трактувалася б однозначно.
Потрібно грати чисто чи не грати взагалі. І всі, хто вийшов на поле, билися не за очки, а за свою честь", – сказав Севідов у коментарі "ТаТоТаке".
Також інцидент прокоментував уже колишній спортивний директор Минаю Михайло Кополовець. Він буцімто заздалегідь покинув Минай.
За словами Кополовця, Минай покинуть практично всі футболісти.
Знаю, що 90% або навіть вже 100% футболістів хочуть з команди піти. Це вже факт. Тому що є ситуація. Зараз ніяких заборгованостей немає, великих боргів. Чи залишиться ця команда у футболі, Першій лізі – складно сказати. Що я бачу – президент наївся футболом,
– сказав Кополовець "Великому футболу".
- На початку квітня 2021 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти контрабандистів. Під санкції потрапив і власник футбольного клубу Минай Валерій Пересоляк.