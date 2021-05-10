4 матчі Минаю попали під розслідування: УАФ просить відкрити кримінальне провадження

Закарпатський Минай вилетів з української Прем'єр-ліги. У передостанньому турі УПЛ команда наробила шуму, відмовляючись виходити на гру з Шахтарем.

Матчі Минаю потрапили під розслідування через аномальні ставки. Саме тому футболісти команди начебто відмовлялися виходити на гру 25 туру УПЛ проти Шахтаря.

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У поєдинку між Минаєм та Шахтарем були зроблені аномальні ставки на тотал голів більше 3.5. У підсумку Шахтар переміг 4:0 та відправив Минай у Першу лігу.

Українська асоціація футболу (УАФ) 6 травня повідомила, що матчі Минаю попали під розслідування комітету етики та чесної гри.

4 матчі Минаю під розслідуванням

За інформацією "ТаТоТаке", під підозру потрапили 4 поєдинки Минаю, включаючи дві гри команди U-21. УАФ звернулася у правоохоронні органи з проханням відкрити кримінальне провадження.

Повідомляється, що тренер Минаю U-21 вже відбував покарання у Словаччині за участь в іграх подібного роду.

Крім цього, під підозру потрапив не тільки матч Минаю проти Шахтаря у 25 турі, але й поєдинок 12 туру проти "гірників" у грудні 2020 року. Тоді Минай програв 1:5.

Кого підозрюють

Організаторами ставок на матч Минай – Шахтар були ті ж представники, які працювали над іншою зустріччю, яка підозрюється як договірна, – Маріуполь – Гірник-Спорт.

Про це повідомив ведучий "Профутбол" Володимир Звєров.

Винних у справі Маріуполь – Гірник-Спорт досі не покарано. Тоді Маріуполь очолював Олександр Севідов, який нині працює консультантом у Минаї.

Севідов раніше був дискваліфікований на 5 років за участь в договірних матчах, але подав апеляцію.

Раніше журналіст Михайло Співаковський повідомляв, що ім'я одного з організаторів ставок на гру Минай – Шахтар – Володимир Козленко. Його підозрюють у роботі з договірними поєдинками Говерли та Сум. Ще три організатори були з Харкова і Дніпра.

Севідов порадив футболістам не виходити на матч з Шахтарем

Тренер-консультант Минаю Олександр Севідов прокоментував ситуацію зі ставками перед матчем проти Шахтаря.

"Потрібно бути кінченим дебілом, щоб у моїй ситуації вляпатися або хоча б якимись краями брати участь у подібному лайні. Так, я порадив футболістам не виходити на матч, бо будь-яка їхня помилка трактувалася б однозначно.

Потрібно грати чисто чи не грати взагалі. І всі, хто вийшов на поле, билися не за очки, а за свою честь", – сказав Севідов у коментарі "ТаТоТаке".

Також інцидент прокоментував уже колишній спортивний директор Минаю Михайло Кополовець. Він буцімто заздалегідь покинув Минай.

За словами Кополовця, Минай покинуть практично всі футболісти.

Знаю, що 90% або навіть вже 100% футболістів хочуть з команди піти. Це вже факт. Тому що є ситуація. Зараз ніяких заборгованостей немає, великих боргів. Чи залишиться ця команда у футболі, Першій лізі – складно сказати. Що я бачу – президент наївся футболом,

– сказав Кополовець "Великому футболу".