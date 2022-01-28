Spotify може стати титульним спонсором Барселони: компанія купить права на "Камп Ноу"

Барселона близька до того, щоб вдарити по руках із новим спонсором. Схоже, що справи каталонського клубу йдуть у кращу сторону.

Новий спонсор – нові можливості

Таку інформацію про нового титульного спонсора повідомило й видання Mundo Deportivo. Якщо каталонському клубу вдасться дійти згоди з Spotify, то скоро ця назва красуватиметься на формі команди.

Цікаво Жодної української пісні: що слухали українці на Spotify у 2021 році

Стрімінговий сервіс Spotify не лише стане титульним спонсором, а й планує купити назву легендарної арени "Камп Ноу". Ще не варто точно говорити про співпрацю. Наразі лише тривають перемовини.

Що таке Spotify Шведський сервіс потокового аудіо в інтернеті, що дозволяє легально й безкоштовно прослуховувати музичні композиції.

Співпраця може принести каталонському клубу 30 – 60 мільйонів євро на рік.

Rakuten, японська компанія із найбільшим сайтом електронної комерції у Японії, більше не бажає співпрацювати з іспанським грандом. Японська компанія виплачувала клубу 55 мільйонів євро.

Тепер спонсор не готовий віддавати такі гроші, враховуючи ситуацію у Барселоні та результати, які показує команда. Таке рішення не влаштовує президента каталонського клубу.

Тим паче, що у сторін 30 червня спливає контракт про співпрацю.

Барселона після 21-го туру посідає лише 5-те місце у таблиці Ла Ліги. Підопічні Хаві здобули 35 очок. Також каталонський клуб вилетів із Ліги чемпіонів, тому продовжить єврокубкову весну у Лізі Європи.