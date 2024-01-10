Російські спортсмени попри санкції виступлять на ЧЄ з фігурного катання: як це стало можливим

Сьогодні, 10 січня, в Каунасі (Литва) розпочався чемпіонат Європи з фігурного катання. На змаганнях виступлять спортсмени з Росії, але є нюанс.

Річ у тім, що російські фігуристи почали масово змінювати громадянство. Вони виступлять на континентальній першості за інші країни.

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Російські фігуристи масово змінюють громадянство

Зазначимо, що таких спортсменів аж 24.

Одиночне катання, чоловіки:

Володимир Литвинцев (Азербайджан)

Микита Старостін (Німеччина)

Володимир Самойлов (Польща)

Георгій Рештенко (Чехія)

Олександр Власенко (Угорщина)

Макар Сунцев (Фінляндія)

Федір Чітіпаховян (Вірменія)

Одиночне катання, жінки:

Анастасія Губанова (Грузія)

Марія Сенюк (Ізраїль)

Катерина Куракова (Польща)

Антоніна Дубініна (Сербія)

Змагання спортивних пар:

Дар’я Данилова (Нідерланди)

Павло Ковальов (Франція)

Анастасія Метьолкіна (Грузія)

Лука Берулава (Грузія)

Марія Павлова (Угорщина)

Олексій Святченко (Угорщина)

Микита Володін (Німеччина)

Юлія Щетиніна (Польща)

Танці на льоду:

Асаф Казімов (Іспанія)

Гліб Смолкін (Грузія)

Марія Ігнатьєва (Угорщина)

Євгенія Лопарєва (Франція)

Микита Лисак (Словаччина)

1 березня 2022 року Міжнародний союз ковзанярів (ISU) ухвалив рішення про відсторонення фігуристів із Росії та Білорусі від міжнародних змагань під своєю егідою. Тому Росія і Білорусь не допущені до чемпіонату Європи-2024.