Російські спортсмени попри санкції виступлять на ЧЄ з фігурного катання: як це стало можливим
10 січня 2024, 18:53Читать новость на русском
Джерело:ISU
Сьогодні, 10 січня, в Каунасі (Литва) розпочався чемпіонат Європи з фігурного катання. На змаганнях виступлять спортсмени з Росії, але є нюанс.
Річ у тім, що російські фігуристи почали масово змінювати громадянство. Вони виступлять на континентальній першості за інші країни.
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Російські фігуристи масово змінюють громадянство
Зазначимо, що таких спортсменів аж 24.
Одиночне катання, чоловіки:
- Володимир Литвинцев (Азербайджан)
- Микита Старостін (Німеччина)
- Володимир Самойлов (Польща)
- Георгій Рештенко (Чехія)
- Олександр Власенко (Угорщина)
- Макар Сунцев (Фінляндія)
- Федір Чітіпаховян (Вірменія)
Одиночне катання, жінки:
- Анастасія Губанова (Грузія)
- Марія Сенюк (Ізраїль)
- Катерина Куракова (Польща)
- Антоніна Дубініна (Сербія)
Змагання спортивних пар:
- Дар’я Данилова (Нідерланди)
- Павло Ковальов (Франція)
- Анастасія Метьолкіна (Грузія)
- Лука Берулава (Грузія)
- Марія Павлова (Угорщина)
- Олексій Святченко (Угорщина)
- Микита Володін (Німеччина)
- Юлія Щетиніна (Польща)
Танці на льоду:
- Асаф Казімов (Іспанія)
- Гліб Смолкін (Грузія)
- Марія Ігнатьєва (Угорщина)
- Євгенія Лопарєва (Франція)
- Микита Лисак (Словаччина)