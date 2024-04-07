Прислужує окупантам: скандальний спортсмен Білобоков виступив на змаганнях від Росії

Скандально відомий спортсмен з Маріуполя виступив на міжнародних змаганнях від імені Росії. До повномасштабного вторгнення він навіть представляв Україну на "Іграх нескорених".

Та згодом білобоков та його дружина – Тетяна продалися російським загарбникам. Деталі 24 Каналу розповів волонтер і блогер Микола Осиченко.

До речі Спортсмени чи військові під прикриттям: хто з друзів Путіна їде на Олімпіаду і чому їх допустили

Зрадник України виступив у США від Росії

"Цей Білобоков, який прислужує окупаційній владі в Маріуполі виступив у Мексиці на міжнародних змаганнях", – повідомив блогер.

Ба більше, зрадник України записав з Мексики відеозвернення, де розповів, як він вдячний окупантам у Маріуполі та закликав "любіть родіну".

Зрадник України Білобоков записав звернення: дивіться відео

Що відомо про Білобокова

У 2018 році Білобоков втрапив у скандал на "Іграх нескорених". Річ у тім, що умовою для участі у цих змаганнях є травми, отримані під час бойових дій. Однак згодом стало відомо, що скандальний спортсмен отримав побутову травму, яка ніяк не стосувалася фронту.

Наприкінці лютого 2022 року Білобокова евакуйовували разом з Донецьким юридичним університетом з Маріуполя до Кропивницького. Він втік з автобуса і повернувся до міста, яке окуповували росіяни.

Його дружина Тетяна наразі працює у прокуратурі квазіреспубліки на окупованій Донеччині.

ТОП-10 зрадників українського спорту

У ТОП найбільших зрадників українського спорту входять:

футболіст Анатолій Тимощук;

футболістка збірної України Дар'я Кравець;

скандальний Василь Ломаченко;

олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова;

сумоїстка Ольга Давидко;

футболіст Віталій Віценець;

легкоатлет Сергій Бубка;

колишній член збірної України зі спортивної гімнастики Максим Василенко;

майстер спорту міжнародного класу із важкої атлетики Геннадій Красильников;

футболіст Дмитро Іванісеня.

Що відомо про зрадників України та скандали з ними – читайте у матеріалі 24 Каналу.