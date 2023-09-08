"Пізно розкрився, але останнім часом демонстрував хорошу гру": у Сандерленді розхвалили Русина

Наразій Русин потрапив під хвилю похвали у Англії. Тамтешнє керівницвто надіється на хорошу гру від українця.

Спортивний директор Сандерленда у захваті від трансферу Назарія Русина. У Англії переконані, що гравець все ж запізно розкрився.

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Роздали аванс

Український форвард Назарій Русин перебрався до стану "чорних котів" із луганської Зорі. Сандерленд, котрий виступає у другому за силою англійському дивізіоні, виплатив за футболіста 2,5 мільйони євро. Спортивний директор клубу Крістіан Спікмен розхвалив нападника та зізнався, що очікує, що Русин стане тим, хто допоможе колективу добитися висот.

Русин зазначав, що міг залишитись у Зорі за умови, якщо колектив продовжить тренувати Патрік ван Лавуен, котрий перебрався у Шахтар.

Представник "чорних котів" зазначив, що трансфер Назарія був справді складним процесом на кількох фронтах, оскільки перемовини із Зорею тривали декілька місяців. Спікмен зазначив, що Сандерленду довелося провести медичне обстеження українця в Європі, а самому Русину довелося пробути в дорозі 22 години, щоб переконатися, що перехід все ж відбудеться. Також клуб пройшов процес отримання візи для нападника, тому той уже встиг приєднатись до команди.

Русин пізно розкрився, проте в останні два роки демонстрував хороший рівень. Очікуємо, що він приїде сюди та після невеликої адаптації зможе вплинути на команду та стати основним гравцем. Це те, що ми бачили у його іграх, і це те, що відчуваємо, що він може привнести,

– сказав Спікмен.

Нагадаємо, що Сандерленд із 7 очками в активі посідає 9-у сходинку в Чемпіоншипі після 5 зіграних поєдинків – дві перемоги (над Саутгемптоном і Ротергемом), дві поразки (від Престону та Іпсвічу) та одна нічия (з Ковентрі). Назарій Русин зможе дебютувати за "чорних котів" уже 16-го вересня у грі проти КПР, котра відбудеться в рамках Чемпіоншипу.

Виступи Назарія Русина