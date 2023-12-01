Cьогодні, 1 грудня, уряд за пропозицією Міністерства молоді та спорту України доручить Мінмолодьспорту спільно з іншими органами вжити заходів щодо допуску глядачів на спортивні змагання з урахуванням безпекових норм, що діють під час воєнного стану.

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Уболівальники мають шанс повернутися на трибуни

Наразі вже майже два роки усі спортивні змагання в Україні проводяться без глядачів. Причиною є воєнний стан, оголошений після початку повномасштабного військового вторгнення РФ.

Раніше Міністерство молоді та спорту України заявляло про намір розробити безпекові умови для допуску глядачів на спортивні змагання та обговорення можливого формату такого допуску з урядом.

Нагадаємо, у червні КДК УАФ покарав відразу Декілька клубів УПЛ за присутність уболівальників на трибунах під час матчів. Клуби-порушники були оштрафовані на кругленькі суми.