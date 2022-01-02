Спорт – як наркотик, – біатлоністка Журавок розповіла про відновлення кар'єри
2 січня 2022 , 18:01Читать новость на русском
Джерело:Xsport.ua
Українська біатлоністка Юлія Журавок розповіла про повернення до біатлонних стартів після декретної відпустки. Спортсменка вдало розпочала сезон в Буковелі.
"Не вистачало цієї атмосфери"
Журавок наголосила, що з нетерпінням чекала моменту, коли зможе вийти на старт. Юлія зізнається, що дуже скучила за змаганнями.
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Звичайно, мені не вистачало цієї атмосфери. Скучила за партнерами по команді. Адже спорт – як наркотик,
– наголосила біатлоністка.
Також спортсменка розповіла про розлуку зі своїм маленьким сином.
"Дуже сумую за дитиною. З сім'єю на зв'язку цілодобово. Зараз за головну у нас – моя свекруха, звичайно, чоловік допомагає з дитиною, також ми маємо няню", – додала Юлія.
Початок сезону для Журавок
- У червні 2021-го року біатлоністка народила сина. Біатлоністка відразу наголосила, що не планує покидати спорт.
- Вона дебютувала на чемпіонаті України в Буковелі. У спринтерській гонці біатлоністка посіла другу сходинку, а вже в персьюті – очолила п'єдестал.