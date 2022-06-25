"Спорт – це мир": Різатдінова роздратована байдужістю атлетів з Росії

Українські спортсмени роблять все можливе задля відсторонення росіян та білорусів від міжнародної арени. Оскільки більшість атлетів з країн-аргесора продовжують мовчати про злочини своєї влади.

Різатдінова: Мене не підтримав жоден представник нашого виду спорту

Чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Різатдінова не дає світові спортивній спільноті забути про злочини російських окупантів. Титулована спортсменка активно висловлюється щодо відсторонення росіян.

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"У кожного українця зараз свій фронт для боротьби з російською агресією. Нам дуже часто доводиться чути, що спорт поза політикою. Але події останнього часу раз і назавжди заперечують це твердження. І почну я зі свого виду спорту.

Мене, як олімпійську призерку, не підтримав жоден представник нашого виду спорту. Виду спорту, який завжди асоціюється з жіночністю. Жодна спортсменка, жоден тренер із РФ та Білорусі не висловили хоча б слів співчуття та підтримки, про вираження власної позиції я вже навіть не згадую", – зазначила гімнастка.

"Спорт – це мир"

Титулована українська спортсменка наголосила, що навіть смерть юної гімнастки Катерини Дяченко не розчулила спортсменів з Росії та Білорусі. Дівчинка загинула у березні 2022 року від російської агресії, у її будинок влучив снаряд.

Навіть коли наш світ покинув янгол, наша зірочка, гімнастка з Маріуполя Катерина Дяченко, навіть це не розчулило російських спортсменів. Ви скажете, що спортсмени не зобов’язані висловлювати свою позицію. Так? Чому тоді представниці нашого виду спорту і не тільки, вийшли на всім відомий концерт, одягнувши символи війни, і, що саме цинічне, на тлі олімпійської форми?

– наголосила Анна.

"Чи це не висловлення позиції? Але ж спорт "поза" політикою правда? Спорт – це мир. Олімпійський спорт – це об’єднання світу. Це сім’я, в якій не може бути місця війні", – додала Різатдінова.

Різатдінова – бронзова призерка Олімпіади-2016. Художня гімнастка стала третьою в індивідуальному багатоборстві. Також українка є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи.