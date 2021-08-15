Яремчук забив за Бенфіку, Лень змінив клуб в НБА: головні новини спорту 14 серпня
Джерело:24 канал
Український баскетболіст Олексій Лень змінив клуб в НБА, а Роман Яремчук забив гол за Бенфіку . Огляд головних новин спорту за 14 серпня читайте у дайджесті Спорт 24.
Яремчук забив за Бенфіку
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук відзначився двома результативними діями у матчі 2-го туру чемпіонату Португалії проти Ароку. Українець допоміг "орлам" виграти матч.
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Українець на 38-й хвилині асистував на Джанлуці Вальдшмідту, який відкрив рахунок в поєдинку – 1:0. А вже на 44-й хвилині Яремчук сам розписався у воротах суперника, подвоївши перевагу своєї команди.
Це перші результативні дії Яремчука у складі Бенфіки у чемпіонаті Португалії. Яремчук провів другий матч за португальську команду. Це був його перший вихід у старті.
25-річний Яремчук перейшов в Бенфіку з Гента в літнє трансферне вікно. Контракт з португальським клубом підписаний до літа 2026 року.
Лень перейшов у Сакраменто
Український баскетболіст Олексій Лень знову змінив команду в НБА. У Сакраменто 14 серпня оголосили про повернення Олексія Леня.
28-річний Лень вже грав за Сакраменто в сезоні-2019/2020.
У минулому сезоні Олексій грав у складі Вашингтона, за який провів 57 матчів, набираючи в середньому 7,1 очок за гру. Українцю у 2021 році вперше в кар'єрі вдалося зіграти у плей-офф НБА.
У НБА Лень також виступав за Фінікс, Атланту й Торонто.
Раніше інсайдер Шемс Чаранія інформував, що контракт розрахований на два роки. За інформацією The Sacramento Bee, за контрактом українець отримає 7,65 мільйона доларів.
У Львові зустріли срібну призерку Олімпіади Старікову
У Львів повернулася срібна призерка Олімпійських ігор-2020 Олена Старікова. Велогонщиця здобула заключну медаль загального заліку серед українських спортсменів.
Олену Старікову у Львівському аеропорту імені Данила Галицького зустрічали рідні, колеги та друзі. Зустріти чемпіонку прийшов і мер Андрій Садовий разом з родиною.
Срібна чемпіонка Олімпіади-2020 зізнається, що не чекала такої кількості людей в аеропорту. Вона сором'язливо зазначила, що ще не звикла до такої уваги.
Щодо перемоги, то розповідає – спершу засмутилася, адже не показала найкращий результат.
Я хвилювалася кожного дня, адже хотіла показати свій кращий результат. Але коли в мене у фіналі не вийшло, я спочатку засмутилася. Але потім ввечері я усвідомила, що є медаль і це добре,
– розповіла Старікова.
- Олена Старікова у спринті поступилась лише рекордсменці світу у цій дисципліні з Канади Кеслі Мітчелл.