Яремчук забив за Бенфіку, Лень змінив клуб в НБА: головні новини спорту 14 серпня

Український баскетболіст Олексій Лень змінив клуб в НБА, а Роман Яремчук забив гол за Бенфіку . Огляд головних новин спорту за 14 серпня читайте у дайджесті Спорт 24.

Яремчук забив за Бенфіку

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук відзначився двома результативними діями у матчі 2-го туру чемпіонату Португалії проти Ароку. Українець допоміг "орлам" виграти матч.

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Українець на 38-й хвилині асистував на Джанлуці Вальдшмідту, який відкрив рахунок в поєдинку – 1:0. А вже на 44-й хвилині Яремчук сам розписався у воротах суперника, подвоївши перевагу своєї команди.

Це перші результативні дії Яремчука у складі Бенфіки у чемпіонаті Португалії. Яремчук провів другий матч за португальську команду. Це був його перший вихід у старті.

25-річний Яремчук перейшов в Бенфіку з Гента в літнє трансферне вікно. Контракт з португальським клубом підписаний до літа 2026 року.

Лень перейшов у Сакраменто

Український баскетболіст Олексій Лень знову змінив команду в НБА. У Сакраменто 14 серпня оголосили про повернення Олексія Леня.

28-річний Лень вже грав за Сакраменто в сезоні-2019/2020.

У минулому сезоні Олексій грав у складі Вашингтона, за який провів 57 матчів, набираючи в середньому 7,1 очок за гру. Українцю у 2021 році вперше в кар'єрі вдалося зіграти у плей-офф НБА.

У НБА Лень також виступав за Фінікс, Атланту й Торонто.

Раніше інсайдер Шемс Чаранія інформував, що контракт розрахований на два роки. За інформацією The Sacramento Bee, за контрактом українець отримає 7,65 мільйона доларів.

У Львові зустріли срібну призерку Олімпіади Старікову

У Львів повернулася срібна призерка Олімпійських ігор-2020 Олена Старікова. Велогонщиця здобула заключну медаль загального заліку серед українських спортсменів.

Олену Старікову у Львівському аеропорту імені Данила Галицького зустрічали рідні, колеги та друзі. Зустріти чемпіонку прийшов і мер Андрій Садовий разом з родиною.

Срібна чемпіонка Олімпіади-2020 зізнається, що не чекала такої кількості людей в аеропорту. Вона сором'язливо зазначила, що ще не звикла до такої уваги.

Щодо перемоги, то розповідає – спершу засмутилася, адже не показала найкращий результат.

Я хвилювалася кожного дня, адже хотіла показати свій кращий результат. Але коли в мене у фіналі не вийшло, я спочатку засмутилася. Але потім ввечері я усвідомила, що є медаль і це добре,

– розповіла Старікова.