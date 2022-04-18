Спорт має нести мир та об'єднання, а росіяни несуть смерть та жах, – скелетоніст Гераскевич

Український скелетоніст Владислав Гераскевич робить все можливе для швидкої перемоги своєї рідної країни. Він займається волонтерством у Києві та бореться на інформаційному фронті.

Повідомлення від росіян

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Владислав розповів, що деякі російські спортсмени писали йому. Проте ці повідомлення були не зі словами підтримки, чи співчуття, а з заїждженого: "спорт поза політикою".

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"Писали, що їм шкода, що таке відбувається, але публічно ніхто з них не виступив. Ці повідомлення з'явилися, бо ми активно порушували тему щодо відсторонення росіян та білорусів. Вони писали про те, що спорт поза політикою, якоїсь підтримки насправді я не бачив, не бачив вибачень за те, що робить їхня держава, не бачив публічних заяв щодо цього.

Є статистика, що більшість населення у Росії підтримує ці дії, спортсмени мовчать. Я сподіваюся, що більше не побачу російських спортсменів на міжнародній арені, що їх там більше ніколи не буде", – зазначив Гераскевич.

Наша місія не нашкодити російським спортсменам, наша місія якнайшвидше закінчити війну, тому що фото, які ми бачили з Бучі, Ірпеня, Гостомеля – це просто жах. І своїм мовчанням, ігноруванням росіяни це підтримують. Спорт має нести мир та об'єднання, а росіяни несуть смерть та жах, тому звичайно вони ні в якому разі не мають бути на міжнародній арені,

– наголосив спортсмен.

Довічна дискваліфікація

Скелетоніст наголосив, що ті спортсмени, які підтримують війну, мають поти довічно дискваліфіковані від світового спорту. Також він розповів, що робити з тими, які все ж таки засудили дії своєї влади.

"Я вважаю, ті хто підтримує дії російської армії мають бути дискваліфіковані довічно. Проти тих, хто мовчав мають бути жорсткі санкції: дискваліфікація від Олімпіади. Спортсмени, які підтримали Україну, виступили проти війни, їх небагато, я бачив, вони можуть виступати, але вже не за Росію, а за якусь іншу країну. І звичайно, що не за Україну. Такі атлети допомагають зупинити цю війну, вони висловлюються за мир та за Україну.

Не забуваємо, що дуже багато російських та білоруських спортсменів є військовими, тому вони мають пряме відношення до війни. Їх повинні довічно дискваліфікувати. Підтримування війни – це максимальна протилежність того, що несе в собі спорт", – зазначив скелетоніст.

Владислав Гераскевич – перший історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді.

На Іграх у Пекіні він посів 18-ту позицію.

Найкращий його результат на Кубку світу – 6-те місце.