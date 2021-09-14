Сподіваюся, що такими темпами Петраков не зажене себе в кут, – Левченко про заяви тренера
Джерело:твітер Євгена Левченка
Наставник збірної України Олександр Петраков досить відверто розповідає про ситуацію у збірній України. Колишній футболіст української команди та експерт Євген Левченко прокоментував різкі висловлювання Петракова.
Левченко: Тренер у сучасному футболі – це психолог
В останніх інтерв'ю Петраков публічно розповів про ситуацію з Русланом Маліновським та розкритикував декількох гравців збірної України. Чи не найбільше дісталося Олександру Караваєву.
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Левченко припустив, що Петраков може загнати себе в кут через відверті висловлювання про футболістів збірної України.
Тренер у сучасному футболі – це психолог, менеджер, довірена особа, друг і трошки батько. Після "ми й вони", публічної гільйотини Караваєва, Маліновського, який поїхав, і розбірок з журналістами, сподіваюся, що такими темпами наш в.о не зажене себе в кут. Дуже сподіваюся…,
– написав Левченко.
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Петраков очолив збірну: головне
- Олександр Петраков очолив збірну України влітку 2021. Наразі Петраков не головний тренер команди, а виконувач обов'язків головного тренера.
- З Петраковим збірна України провела 3 матчі й всі зіграла внічию.
- "Синьо-жовті" поділили очки з Казахстаном (2:2) та Францією (1:1) у відборі на ЧС-2022 й розійшлися миром з Чехію у спарингу (1:1).