Сподіваюся, що такими темпами Петраков не зажене себе в кут, – Левченко про заяви тренера

Наставник збірної України Олександр Петраков досить відверто розповідає про ситуацію у збірній України. Колишній футболіст української команди та експерт Євген Левченко прокоментував різкі висловлювання Петракова.

Левченко: Тренер у сучасному футболі – це психолог

В останніх інтерв'ю Петраков публічно розповів про ситуацію з Русланом Маліновським та розкритикував декількох гравців збірної України. Чи не найбільше дісталося Олександру Караваєву.

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Левченко припустив, що Петраков може загнати себе в кут через відверті висловлювання про футболістів збірної України.

Тренер у сучасному футболі – це психолог, менеджер, довірена особа, друг і трошки батько. Після "ми й вони", публічної гільйотини Караваєва, Маліновського, який поїхав, і розбірок з журналістами, сподіваюся, що такими темпами наш в.о не зажене себе в кут. Дуже сподіваюся…,

– написав Левченко.

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