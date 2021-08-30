Спіймав на протиході: американець Лав нокаутував зіркового білоруса Баранчика – відео

Колишній чемпіон світу за версією IBF білорус Іван Баранчик зазнав третьої поразки в кар'єрі. Баранчик в американському Клівленді програв Монтані Лаву. Боксери зустрілися 30 серпня у рамках 1 напівсередньої ваги.

Лав нокаутував Баранчика у 7 раунді

На старті поєдинку Лав діяв пасивно у ринзі та дозволив Баранчику зайняти центр. Білорус завдавав багато невдалих ударів, проте американець, "провалюючи суперника", не атакував.

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Іван був надто заряджений на бій і продовжив широко атакувати. У 3 раунді білорус був близький, щоб відправити Лава у нокдаун. Він похитнув американця сильним ударом і Лава від падіння врятували канати.

Найбільш дивними у цій ситуації були дії рефері у ринзі, який перервав атаку Баранчика!

Уже в наступних двох раундах Монтана приголомшив білоруса потужним лівим прямим. У двох випадках американець не продовжив атаку й у 5 раунді поплатився – болючий лівий хук від Баранчика.

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Бій завершився після 7 раунду, в якому Лаву вдалося знайти підборіддя Івана неприємним аперкотом. Баранчик ледве підвівся і навіть переконав рефері, що з ним все в порядку. Проте кут білоруса не дозволив йому продовжувати бій.