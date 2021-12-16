Співав гімн України 35 разів, – Девіч не шкодує, що прийняв українське громадянство

Колишній нападник Марко Девіч пригадав рік, коли прийняв рішення змінити громадянство Сербії та стати українцем. Футболіст не шкодує про такий вчинок.

Девіч: Ніколи не шкодував про це

Марко Девіч у квітні 2020-го офіційно завершив кар'єру. Форвард розповів про рік, який змінив його футбольне життя.

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Футболіст влітку 2008 року змінився сербське громадянство на українське. Марко не шкодує, що тоді прийняв саме таке складне рішення.

Я сьогодні з українським паспортом почуваюся дуже добре. Україна мене прийняла, дала можливості... Ніколи не шкодував про це. Рішення змінити громадянство було важким, але правильним,

– сказав ексфорвард Металіста.

"Я вдячний усім українцям"

Вперше думка про зміну паспорта сплила на думку Девіча ще за часів виступів у харківському Металісті. У сезоні-2007/2008, коли Марко став найкращим бомбардиром УПЛ, а харків'яни взяли бронзові медалі.

Нападник не викликав інтерес зі сторони тренерів збірної Сербії. Тоді Красніков запитав гравця, чи не думав він над зміною громадянства. Після довгих роздумів та розмов із сім'єю футболіст ухвалив рішення на користь України.

Девіч із теплотою згадує виступи за синьо-жовту національну команду. Марко з повагою ставився до країни, у якій виступав, тому вивчив та співав гімн України напередодні ігор.

У збірній України мене прийняли відмінно. Я вдячний усім українцям за цю можливість. Мене ще у Сербії виховали викладатися на максимум. Співав гімн України 35 разів. Завжди були розмови у пресі, чи вміє хтось співати. На відео можна подивитися, що я співав гімн. І народу було приємно,

– розповів натуралізований серб.

Кар'єра Девіча в Україні